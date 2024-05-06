سياسة|قطاع غزة

سرايا القدس تبث صور تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية تجاه تحشدات ومواقع إسرائيلية (فيديو)

مشاهد جديدة لاستهداف مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة

صواريخ سرايا القدس
مدة الفيديو 01 minutes 21 seconds
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202401:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لاستهدافها مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقالت السرايا، في البيانات المرفقة بالفيديو، الذي نشرته اليوم الإثنين، إن المشاهد لتجهيز وإطلاق رشقات صاروخية تجاه التحشدات والمواقع العسكرية ومستوطنات غلاف غزة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

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وتأتي المشاهد والرسائل التي تبثها المقاومة الفلسطينية في غزة بعد أكثر من 212 يومًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي استخدمت فيه إسرائيل كل أنواع القصف، من بري وبحري وجوي، إضافة إلى اجتياح بري لغالبية مناطق القطاع، التي ادعت أنها “طهرت” الكثير من مقدرات المقاومة فيها.

ويأتي ردّ المقاومة عن طريق الاستهداف والقصف يوميًّا لجنود وتجمعات الاحتلال التي لا تزال في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات بالرشقات الصاروخية.

المصدر : الجزيرة مباشر