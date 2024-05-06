شهداء بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين بحي السلام شرقي رفح (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الاثنين، إثر قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوقوع 9 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

كما أفادت مصادر طبية بوصول 6 شهداء بينهم طفلان أحدهما رضيع، وآخرين مصابين بجراح متفاوتة (لم يحدد عددهم)، إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج.

كما استهداف طيران الاحتلال “أرضًا” في محيط مدرسة العقاد في خربة العدس شمال رفح، ناهيك عن تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر، في المناطق الشرقية.

ولا تزال طواقم الدفاع المدني (الحماية المدنية) والطواقم الطبية تعمل على انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق الأحد، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، ناهيك عن الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.