قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيميها وتجرف البنية التحتية في شوارعها (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مدينة طولكرم ومخيميها “نور شمس وطولكرم” وفرضت طوقا عسكريا في محيطهما، وجرفت البنية التحتية في العديد من الشوارع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام آليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل المدينة من محورها الغربي، واتجهت إلى شارع دوار العليمي “المحاكم”، باتجاه شارع السكة، ودوار “اكتابا” شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوة عسكرية أخرى خرجت من حاجز “عناب” العسكري شرق المحافظة، واقتحمت بلدة “عنبتا” و “سارت” باتجاه “دوار بلعا” متجهة صوب مخيم نور شمس.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم “نور شمس” ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.

كما قامت جرافات الاحتلال بتخريب وتجريف مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.

وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة قوامها عشرات الآليات و4 جرافات ثقيلة إلى مدينة طولكرم.

وأفادت (وفا) اقتحام قوة عسكرية كبيرة من المحور الغربي وسط مدينة طولكرم، وجابت ميدان جمال عبد الناصر، والأحياء الشرقية والشمالية المؤدية الى مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه من كافة مداخله.

وأشارت الوكالة إلى أن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مخيم نور شمس واتجهت إلى شارع نابلس المحاذي لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وطوقته بالكامل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم بعد اقتحامها.