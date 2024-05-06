كتائب القسام تنشر مقاطع مصورة لقصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في محور “نتساريم” بأنواع مختلفة من الصواريخ.

ونشرت كتائب القسام، مساء الاثنين، مقطع فيديو لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي “الموجودة في محور ‘نتساريم’ بمنظومة الصواريخ ‘رجوم’ القصيرة المدى من عيار 114 ملم”، التي أعلنت عنها كتائب القسام في وقت سابق اليوم.

ويُظهر المقطع عملية تجهيز الصواريخ ووضعها في فوهات الإطلاق ثم عملية القصف.

كما نشرت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا لعملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، جرى خلالها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ “107” قصيرة المدى.

كما أعلنت كتائب القسام عن عملية مشتركة أخرى مع “كتائب الشهيد جهاد جبريل- الجبهة الشعبية- القيادة العامة” لقصف غرفة قيادة للعدو في محور “نتساريم” بصواريخ “107” قصيرة المدى وقذائف الهاون.