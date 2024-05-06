لحظة قصف موقع كرم أبو سالم وجيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة آخرين من لواءي “غيفعاتي” و”ناحال” جراء قصف موقع “كرم أبو سالم”، صباح الأحد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة قصف موقع “كرم أبو سالم”، ثم المروحيات التي وصلت لإخلاء القتلى والمصابين.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب مساء الأحد: “قُتل 3 ضباط خلال قصف كرم أبو سالم اليوم، وأصيب 3 جنود آخرين بجروح خطيرة”.

وقالت القناة (12) الخاصة، إن القصف أدى إلى إصابة 14 إسرائيليا، بينهم 4 بحالة خطرة. وحسب القناة “13” الخاصة أصيب 9 بجروح بين طفيفة ومتوسطة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجنود القتلى كانوا مكلفين بحراسة الآليات والدبابات التي يتم حشدها ضمن الاستعدادات لعملية رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس”، في وقت سابق الأحد، أنها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في موقع “كرم أبو سالم” ومحيطه بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.