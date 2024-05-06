“مخيم العلماء”.. طلاب معهد ماساتشوستس يواصلون الاعتصام رفضا لأبحاثه مع إسرائيل (فيديو)

يواصل طلاب معهد ماساتشوستس والذي يعرف اختصارا بـ”إم آي تي”، اعتصامهم داخل مخيم العلماء؛ لمطالبة إدارة المعهد بوقف أبحاثه مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

واستنكر المعتصمون مشاركة إدارة المعهد في مشروعين بحثيين أحدهما للطائرات بدون طيار وآخر للغواصات البحرية، واللذين تقدر تكلفتهما بنحو 250 ألف دولار أمريكي.

سارة بويان إحدى الطالبات المعتصمات في المخيم قالت للجزيرة مباشر “جئنا إلى هنا للتظاهر ضد ما يحدث في غزة والمطالبة بقطع العلاقات التي تربط بين معهد ماساتشوستس مع وزارة الدفاع الإسرائيلية”.

“لن نقف مكتوفي الأيدي”

أضافت سارة أن المشروعات البحثية للمعهد مع الاحتلال “تضعه شريكًا في كل ما يرتكبه الأخير من انتهاكات لحقوق الإنسان ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي. إم آي تي تقوم بالعديد من الأبحاث لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية، لذلك نحن مساهمون في هذه الأعمال البشعة”، على حد وصفها.

ويطالب المشاركون في الاعتصام من طلبة وأساتذة بقطع كافة أشكال التعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تقدم تمويلات ضخمة لمعامل المعهد قصد المساهمة في إنتاج أسلحة تستعمل ضد الفلسطينيين.

“اعتصام قوبل بعدوانية”

من جانبه قال الطالب عيسى ليغينس للجزيرة مباشر إن اعتصامهم قوبل ببعض العدوانية لكنهم ما زالوا مستمرين في اعتصامهم “ما أفعله الآن هو إظهار دعمي وتضامني مع زملائي الطلاب، قوبل اعتصامنا ببعض من العدوانية ولكننا بخير”.

ويواصل الطلاب حراكهم داخل جامعات عدة في الولايات المتحدة تضامنا مع قطاع غزة، وللمطالبة بوقف ما يحدث من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ عملية طوفان الأقصى.