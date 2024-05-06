مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة عملية رفح

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن مجلس الحرب وافق بالإجماع على مواصلة عملية عسكرية في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، من أجل زيادة الضغوط على حركة حماس، على حد وصف البيان.

وقال البيان “قرر مجلس الحرب بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل إحداث تقدم في عملية إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق أهداف الحرب الأخرى”.

وأضاف “بالتوازي مع ذلك، وعلى الرغم من أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن المطالب الإسرائيلية الضرورية، فإن إسرائيل سترسل وفد عمل إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة لإسرائيل”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق الاثنين، قبولها مقترح اتفاق وقف إطلاق النار من مصر وقطر.