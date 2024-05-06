هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب فوجئت بقبول حماس مقترح الهدنة

قالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء الاثنين، إن إسرائيل فوجئت بشدة بتلقي رد إيجابي من حركة حماس على مقترح بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية بعد وقت قصير من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح للهدنة قدمته الدول الوسيطة.

وبينما تحدثت حركة حماس في بيان عن أن موافقتها تخص المقترح المصري القطري، يثير الإعلام الإسرائيلي غموضًا بشأن ماهيتها في ظل تقديم أكثر من مقترح في الفترة الأخيرة من الوسطاء.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات قوله “لا نأخذ رد حماس على محمل الجد، وسنتلقى الرد أولًا وندرسه، ثم نقرر ما سنفعله”.

وأضافت القناة نقلًا عن المسؤول ذاته “يدور الحديث عن رد (حماس) على اقتراح مصري أحادي الجانب”، في إشارة إلى أن تل أبيب لم توافق عليه بعد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على موقعها إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير (رئيس) المخابرات (العامة) المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، دون مزيد من التفاصيل.

وقال المراسل السياسي للقناة سليمان مسودة “يمكننا الآن أن نفهم شيئين، الأول أن هناك مقترحًا جديدًا على الطاولة، والثاني أن إسرائيل فوجئت بشكل كبير فيما يتعلق برد حماس بشأن هذا المقترح، لأنهم في إسرائيل لم يتوقعوا الحصول على رد إيجابي، بل وأكثر من ذلك، ففي الساعات الأخيرة الماضية بثوا رسالة متشائمة حول رد حماس”.

بينما قالت كان، في تقرير منفصل نشرته بوقت سابق، إن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار يستمر 4 أشهر، وبنودًا أخرى تشمل إطلاق أعداد من الأسرى على 3 مراحل.

أما القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، فذكرت أن فريق التفاوض الإسرائيلي تلقى رد حماس على مقترح الوسطاء ويدرسه.

وأضافت “من المتوقع أن يصل الرد الإسرائيلي (على المقترح) في وقت لاحق من مساء اليوم”.

في حين ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه إسرائيل حتى الآن.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة يتم دراستها بجدية، وإن الجيش يواصل بالتوازي مع ذلك عملياته في القطاع الذي تسيطر عليه (حماس).

وردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان إعلان حماس قبولها اقتراح وقف إطلاق النار سيؤثر في الهجوم المزمع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال دانيال هاغاري “ندرس كل إجابة وكل رد بجدية شديدة، ونستنفد كل الإمكانات فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن”.

وأضاف “بالتوازي مع ذلك، ما زلنا نعمل في قطاع غزة، وسنواصل القيام بذلك”.