أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة أصيبت بقصف إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل شهر.

وفي بيان نشرته الكتائب عبر حسابها على منصة تلغرام، أعلن متحدثها أبو عبيدة “وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين (70 عامًا) متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يُحتجزان فيه قبل شهر”.

وأوضح أنها لقيت حتفها لاحقًا “لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة”.

وأشار إلى أن “القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع، وبعد تعافيها أعيدت إلى مكان الاحتجاز”.

ونشرت القسام تسجيلًا مصورًا ظهرت فيه الأسيرة، وجاء فيه “تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب في معاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا”.

وتقدّر تل أبيب وجود 133 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما أعلنت حماس في وقت سابق مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني.

ويأتي كشف القسام عن وفاة الأسيرة فانشتاين بعد يوم واحد من إعلان حماس، الاثنين، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

في حين ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس “بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات” تل أبيب.