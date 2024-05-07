أسامة حمدان: موافقة حماس على مقترح الهدنة أصابت نتنياهو بـ”هيستريا” (فيديو)

قال أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن موافقة الحركة على مقترح الهدنة وضعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في “مأزق وأربكت حساباته الضيقة وأصابته بهيستريا”.

وأعلن حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، وصول وفد من الحركة إلى القاهرة قادمًا من الدوحة، مساء الثلاثاء، لمواصلة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال حمدان “تلقينا ضمانات قبل وبعد موافقتنا على الاتفاق تفيد بأن الوسطاء سيُلزمون إسرائيل بتنفيذه”، محذرًا من أنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار” إذا استمر العدوان الإسرائيلي على رفح.

وأضاف “قدمنا تنازلات بهدف التوصل إلى اتفاق لكن بعيدًا عن الخطوط الحمراء التي سبق وأعلناها”، مؤكدًا أن المقاومة لن تستجيب لأي ضغوط عسكرية، كما أنها تبدي “روحًا إيجابية” خلال المفاوضات، على حد وصفه.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان: