أول تعليق من وزير الدفاع المصري عن معبر رفح والهدنة بين حماس وإسرائيل

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء زكي وهو القائد العام للجيش المصري، بالقاهرة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وفق بيان متحدث الجيش المصري غريب عبد الحافظ.

وقال البيان “التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًّا (زيارة غير معلنة المدة) بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع”.

وأوضح أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة الأزمة الراهنة بقطاع غزة.

ووفق البيان، أكد زكي أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار (في غزة)، وتكثيف المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية الشديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة.

ونقل البيان عن كوريلا إشادته بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة خاصة في غزة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

ويأتي اللقاء بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

كما يأتي في ظل استمرار وساطة مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.