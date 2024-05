الأمم المتحدة: لا شيء يبرر “الهجوم المتهور” على رفح

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إنه لا شيء يبرر “الهجوم المتهور” على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وحذر في منشور على منصة إكس، أمس الاثنين، من شنّ أية عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح التي قال إنه يقطنها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وأضاف أن شنّ عملية برية على شرقي رفح سيتسبب في مزيد من الكوارث الإنسانية.

المسؤول الأممي أعرب عن قلقه أيضًا من شنّ إسرائيل عملية برية على رفح، مؤكدا أنه حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى.

وتابع “أقولها صراحة، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح، الذي سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية”.

Deeply concerned about Israel’s imminent incursion targeting the eastern part of Rafah, a city where over 1 million displaced Palestinians are sheltering and already in most dire conditions.

Let’s be clear – such an inconsiderate operation simply means more humanitarian… pic.twitter.com/Y1Ou6UOwWa

