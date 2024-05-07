الشرطة الإسرائيلية تحاول فض مظاهرات في تل أبيب تطالب نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل (فيديو)

استخدمت الشرطة الإسرائيلية قوات الخيالة في محاولة لفض مظاهرات في تل أبيب تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بالتوصل إلى صفقة للتبادل مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأظهرت صور مباشرة خيالة الشرطة الإسرائيلية وهي تقتحم صفوف المتظاهرين في شوارع المدينة في محاولة لتفريقهم.

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وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الآلاف خرجوا للتظاهر في عدة مناطق عقب إعلان حركة حماس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكرت أن المتظاهرين أغلقوا شارع “أيالون” وقطعوا طريقا بالقرب من مقر وزارة الدفاع، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق الاثنين، قبولها مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان، مساء الاثنين، إن مجلس الحرب “قرر بالإجماع مواصلة العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل إحداث تقدم في عملية إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق أهداف الحرب الأخرى”.

وأضاف البيان “بالتوازي مع ذلك، وعلى الرغم من أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن المطالب الإسرائيلية الضرورية، فإن إسرائيل سترسل وفد عمل إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة لإسرائيل”.