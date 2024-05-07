القسام تقصف بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل موقعا عسكريا للاحتلال بمحور “نتساريم” (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم”، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

وقالت القسام في بلاغ عسكري عبر منصة تلغرام “شاهد.. استهداف مقر قيادة العدو في محور ‘نتساريم’ بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل”.

وفي وقت سابق، أُطلق نحو 30 صاروخًا من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية في منطقة الغلاف؛ مما تسبب في اندلاع حريق، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف “في الرشقة الأخيرة من قطاع غزة، أُطلق نحو 30 صاروخًا على منطقة الغلاف، وجرى اعتراض حوالي نصفها، والباقي سقط في مناطق مفتوحة خارج البلدات”.

وأفاد المجلس الإقليمي أشكول (يضم 32 مستوطنة) بأن إطلاق الصواريخ تسبب في اندلاع حريق بمنطقة ناحال هابسور دون الإبلاغ عن إصابات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 113 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.