كتائب القسام تقصف “كرم أبو سالم” مجددا وجيش الاحتلال يشير إلى إطلاق الصواريخ من رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق اليوم في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، أطلقت من منطقة رفح في أعقاب توغل آلياته.

وقال الجيش في بيان له “عقب انطلاق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، أطلقت أربع قذائف هاون من منطقة رفح في اتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مشيرا إلى “عدم التبليغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في المعبر الواقع بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية “تم رصد إطلاق 6 قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم دون وقوع إصابات أو أضرار”.

“قصف تحشدات إسرائيلية”

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبر تليغرام، إنها قصفت تحشدات قوات إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم العسكري بمنظومة الصواريخ (رجوم) القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وكانت القسام قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر المستخدم لمرور البضائع، الأحد، أدت إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين؛ مما دفع سلطات تل أبيب إلى إغلاقه.

استهداف قوات متوغلة شرق معبر رفح

في هذا السياق، أعلنت القسام أنها استهدفت اليوم بقذائف الهاون قوات إسرائيلية متوغلة شرق معبر رفح البري بجنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال البيان “كتائب القسام تدكّ قوات العدو المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل”، وفي بيان آخر قالت إنها “تقصف تحشدات العدو شرق مدينة رفح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وفي بيان ثالت ذكرت أن مقاتليها تمكنوا من “استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة (الياسين 105) وإشعال النيران فيها والاشتباك مع جنود تحصّنوا داخل بناية قريبة منها في حي الشوكة شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة”.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الاثنين بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، زعم أنها محدودة النطاق، ووجّه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرًا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وسيطر جيش الاحتلال صباح اليوم، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلا في المدينة الواقعة بجنوب القطاع بعد غارات جوية شنّها الليلة الماضية.

وتعدّ سيطرة تل أبيب على معبر رفح تصعيدًا لافتًا عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح المصري والقطري لوقف إطلاق النار وما يتضمنه من صفقة لتبادل الأسرى.