الكشف عن مضمون رسالة تهديد وجهها 12 نائبا أمريكيا إلى “الجنائية الدولية”

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مضمون رسالة التهديد التي وجهها 12 نائبًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وجاء في مضمون الرسالة أنه “إذا ما ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة”.

كما جاء في الرسالة أن “إجراءات كهذه غير شرعية ولا تستند على أي أساس قانوني. المحكمة الجنائية الدولية تحاول معاقبة إسرائيل على القيام بأنشطة شرعية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات المدعومة من إيران. لا يوجد مساواة أخلاقية بين إرهاب (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ورد إسرائيل المبرر”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن “إصدار أوامر اعتقال يعتبر تشكيكًا في شرعية القوانين الإسرائيلية والمنظومة القضائية بها وأسلوب الحكم الديمقراطي بها”.

“لقد حذرّناك”

كما تعجّب أعضاء مجلس الشيوخ من عدم إصدار المحكمة أي أوامر اعتقال بحق شخصيات مثل المرشد الأعلى في إيران أو الرئيس الصيني أو قادة حماس أو بشار الأسد أو مسؤولين سوريين، فكيف تنوي إصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، واعتبروا ذلك ازدواجية معايير.

وختمت الرسالة بالقول إن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات السياسية لمحكمة الجنايات الدولية ضد حلفائنا، ممن ألحقوا الضرر بإسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في هذه الخطوات، فسنوقف كل الدعم الأمريكي للمحكمة، وسنفرض عقوبات على العاملين بها والمقربين منك، وسنمنعك أنت وأسرتك من الدخول إلى الولايات المتحدة، لقد حذرناك”.

"…מטיל ספק בלגיטימיות של חוקי ישראל, מערכת המשפט שלה וצורת השלטון הדמוקרטית של ישראל…" במכתב מאיים ששלחו רפובליקנים לתובע ב ICC. אך שכחו לציין שמחריב המדינה @netanyahu שהביא עלינו שואת אוקטובר רצה *לרסק* את בג"צ. המשיך בחתרנות פנימית להפיכה משטרית.https://t.co/2ZgzBtg7F0 — Sima Aharon (@swon26) May 6, 2024

“جريمة جنائية” و”انتهاك صارخ للقانون”

وردًّا على هذه التهديدات، نشرت المحكمة رسالة أوضحت فيها أن توجيه تهديدات لها أو لمكتب المدعي العام يُعد جريمة جنائية وخرقا للقانون الدولي.

ومن جانبه قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن رسالة التهديد من أعضاء في مجلس الشيوخ للمدعي العام للجنائية الدولية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحث المجلس في بيان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الشيوخ، على إدانة الرسالة، وأضاف “تهديد الهيئات الدولية هو سلوك الدول الخارجة عن القانون، وهو ما ستصبح عليه حكومتنا إذا عاقبت هيئة دولية بسبب احترام القانون”.

CAIR Says 12 Senators "Blatantly Violating International Law" By Threatening ICC Over Possible Israel Warrants – https://t.co/OO4rozPBzg — @DorotheaLaster (@dorothealaster) May 6, 2024

بدروه، ندد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، بـ”كافة أشكال الضغوط والتهديدات” ضد المحكمة، مضيفًا أن “الجنائية الدولية ستدلي عاجلًا أم آجلًا برأيها حول ما يحصل في قطاع غزة. وأدين كافة أشكال الضغوط والتهديدات عليها”.

وأكد على رفضه التشكيك في قرارات المحكمة أو توجيه التهديدات لها إذا أصدرت مذكرة اعتقال، وتابع “كنا قد صفّقنا لقرار المحكمة عندما أصدرت قرارها بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

والجمعة، دعت “الجنائية الدولية” إلى وقف محاولات تقويض استقلاليتها أو إعاقة مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم، وذلك بعد تداول تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية ممارسات خلال الحرب على غزة.

وفي نهاية الشهر الماضي، ناشد نتنياهو مَن زعم أنهم “زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين.