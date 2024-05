الكشف عن مضمون رسالة تهديد وجهها 12 نائبا أمريكيا إلى “الجنائية الدولية”

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مضمون رسالة التهديد التي وجهها 12 نائبًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وجاء في مضمون الرسالة أنه “إذا ما ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة”.

كما جاء في الرسالة أن “إجراءات كهذه غير شرعية ولا تستند على أي أساس قانوني. المحكمة الجنائية الدولية تحاول معاقبة إسرائيل على القيام بأنشطة شرعية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات المدعومة من إيران. لا يوجد مساواة أخلاقية بين إرهاب (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ورد إسرائيل المبرر”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن “إصدار أوامر اعتقال يعتبر تشكيكًا في شرعية القوانين الإسرائيلية والمنظومة القضائية بها وأسلوب الحكم الديمقراطي بها”.

كما تعجّب أعضاء مجلس الشيوخ من عدم إصدار المحكمة أي أوامر اعتقال بحق شخصيات مثل المرشد الأعلى في إيران أو الرئيس الصيني أو قادة حماس أو بشار الأسد أو مسؤولين سوريين، فكيف تنوي إصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، واعتبروا ذلك ازدواجية معايير.

وختمت الرسالة بالقول إن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات السياسية لمحكمة الجنايات الدولية ضد حلفائنا، ممن ألحقوا الضرر بإسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في هذه الخطوات، فسنوقف كل الدعم الأمريكي للمحكمة، وسنفرض عقوبات على العاملين بها والمقربين منك، وسنمنعك أنت وأسرتك من الدخول إلى الولايات المتحدة، لقد حذرناك”.

وردًّا على هذه التهديدات، نشرت المحكمة رسالة أوضحت فيها أن توجيه تهديدات لها أو لمكتب المدعي العام يُعد جريمة جنائية وخرقا للقانون الدولي.

ومن جانبه قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن رسالة التهديد من أعضاء في مجلس الشيوخ للمدعي العام للجنائية الدولية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحث المجلس في بيان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الشيوخ، على إدانة الرسالة، وأضاف “تهديد الهيئات الدولية هو سلوك الدول الخارجة عن القانون، وهو ما ستصبح عليه حكومتنا إذا عاقبت هيئة دولية بسبب احترام القانون”.

