انهيار الوضع الصحي والإنساني في مخيم للنازحين بولاية وسط دارفور (فيديو)

نشر المتحدث باسم منسقية النازحين بدارفور آدم رجال، مقطع فيديو، قال إنه يظهر انهيار الوضع الصحي والإنساني للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب نقص الغذاء والدواء بمخيم الحميدية للنازحين بولاية وسط دارفور غربي البلاد.

وكانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، قد أعلنت انهيار الحالة الإنسانية والصحية والتعليمية في مخيمات النزوح، في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحصار المفروض على المواطنين في كافة مدن السودان ومناطق دارفور على وجه الخصوص جراءها.

وكشف المتحدث باسم التنسيقية، في بيان صحفي قبل أيام، عن بدء أحد طرفي الصراع فرض حصار على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأضاف نص البيان أن هذا الوضع الجديد يتسبب في “عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدينة مما جعل السكان في مخيمات النزوح والمدينة في خطر الموت والهلاك بالجوع الشديد أو بالسلاح”.

ضحايا سوء التغذية

وأعلن آدم رجال وفاة 20 نازحًا في مخيم “رونقتاس” للنازحين بولاية وسط دارفور فيما بين 20 و30 إبريل/نيسان المنصرم بسبب سوء التغذية، 10 منهم أطفال ونساء.

ونوّه إلى أن الوضع الإنساني في مخيم “كلمة” للنازحين بجنوب دارفور يزداد سوءًا وصعوبة، لعدم توفر الغذاء مع شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد وانعدام الدواء.

وطالب آدم رجال، المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول جوار السودان بتجاوز مرحلة التصريحات وصنع بدائل أخرى للمجتمع السوداني خاصة في دارفور، والضغط على طرفي الحرب للتخلي عن استخدام الغذاء والدواء سلاحًا لتجويع المجتمع.