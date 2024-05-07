بايدن: دعم أمريكا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل “ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات”، على حد وصفه.

وأضاف بايدن، في كلمته لإحياء ذكرى المحرقة، أن ثمة “صعودًا مرعبًا لمعاداة السامية” في العالم والولايات المتحدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ازدياد المظاهرات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الجامعات والمدن الغربية.

وقال “الحرية حق مقدَّس لكن لا يمكن أن نسمح بوجود خطاب للكراهية في الجامعات سواء ضد اليهود أو أي طرف آخر”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بايدن: