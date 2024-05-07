بايدن: دعم أمريكا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات
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7/5/2024
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل “ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات”، على حد وصفه.
وأضاف بايدن، في كلمته لإحياء ذكرى المحرقة، أن ثمة “صعودًا مرعبًا لمعاداة السامية” في العالم والولايات المتحدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ازدياد المظاهرات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الجامعات والمدن الغربية.
وقال “الحرية حق مقدَّس لكن لا يمكن أن نسمح بوجود خطاب للكراهية في الجامعات سواء ضد اليهود أو أي طرف آخر”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بايدن:
- كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك.
- حماس ارتكبت أفعالًا رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدًا.
- رأينا صعودًا مرعبًا لمعاداة السامية في العالم وأمريكا ومواقع التواصل الاجتماعي.
- الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ.
- الحرية حق مقدس لكن لا يمكن أن نسمح بوجود خطاب للكراهية في الجامعات سواء ضد اليهود أو أي طرف آخر.
- أقول للجالية اليهودية: أنتم لستم وحدكم وأشعر بمخاوفكم.
- إدارتي تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح مَن بقي مِن الرهائن في غزة.
- أدعو كل الأمريكيين إلى أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان.
- دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات.
- الطلبة اليهود في الجامعات يتعرضون للتحرش والترهيب.
- حماس قتلت عشرات اليهود في السابع من أكتوبر الماضي في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الثانية.
- نحترم حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ولكن لا مكان في حرم الجامعات لمعاداة السامية.
المصدر : الجزيرة مباشر