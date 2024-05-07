جون كيربي: لا يمكنني دخول عقل “السيد السنوار”

رفض منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الإجابة عن سؤال بشأن استراتيجية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ورد كيربي على سؤال صحفية “هل تُوجَد مخاوف من أن حماس كانت تحاول الضغط وقلب الرأي العام وخداع الناس كما يفعل المسؤولون الإسرائيليون؟”، قائلًا “لا أعتقد أن بإمكاني الإجابة عن هذا السؤال بأي شكل إلا إذا دخلت عقل السيد السنوار، وهذا مكان لا أريد أن أكون فيه”.

وأضاف “أعتقد أن هذا سؤال رائع لنطرحه عليه”.

“لا يمكنني الإجابة ما لم أدخل عقل السـنوار”.. هكذا رد جون كيربي على سؤال صحفية حول استراتيجية "حماس" في التفاوض pic.twitter.com/C0AXclOs5x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2024

ورفض كيربي خلال المؤتمر الصحفي نفسه التعليق على موافقة حماس على المقترح الذي وصل إليها من الوسطاء.

وأوضح أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات بخصوص المقترح، ورفض ذكر أي تفاصيل قائلًا إنه لا يريد تعريض أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق للخطر.

وقال “نريد إخراج هؤلاء الرهائن، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية”، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق سيكون “أفضل نتيجة على الإطلاق”.