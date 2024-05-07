جيش الاحتلال يسيطر على معبر رفح وإعلان توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات

لا وجود لأي عناصر فلسطينية في معبر رفح منذ مساء أمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وذلك بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري لوقف إطلاق النار.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن “قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة”. وأضاف “قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل.

ولفت إلى أن وحدات خاصة شنّت هجوما على المنطقة الشرقية من رفح، التي أُمر سكانها بإخلائها قسرًا. وادعى أنه خلال الهجوم قُتل 20 مسلحًا وعثر على ثلاث آبار كبيرة تحت الأرض في المنطقة.

وفي السياق نفسه، ذكر مصدر أمني لمراسل الجزيرة مباشر، أنه لا وجود لأي عناصر فلسطينية في معبر رفح منذ مساء أمس، في ظل عمليات القصف والإخلاء التي شهدتها مناطق شرق رفح.

كما أكد المصدر ذاته، أن معبري رفح وكرم أبو سالم، تم إخلاؤهما من أي وجود للعناصر الأمنية والفنية.

توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات

ومن جانبها أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات كليًّا إلى قطاع غزة.

كما أفادت بانسحاب جميع موظفي معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توغل قوات الاحتلال، ولم يصب أي منهم بأذى.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، جاء ذلك بعدما اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح صباح اليوم، ورفعت علم كيان الاحتلال داخله، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال شنّت غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

اشتباكات قرب المعبر

وفي وقت سابق اليوم، توغلت آليات إسرائيلية داخل معبر رفح، بعد أن شهدت الليلة الماضية قصفًا عنيفًا في محيط المعبر وسماع أصوات اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

وفي المقابل، أطلقت قوات “الشهيد عمر القاسم” عدة صواريخ قصيرة المدى شرق معبر رفح على الآليات المتوغلة بالمنطقة، كما قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- إنها “تدك قوات العدو المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

من جهتها، أكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بالقطاع.

ويعد معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين.