جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة ثالث على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين عند الحدود مع لبنان جراء هجوم بطائرة مسيّرة نفذه حزب الله أمس الاثنين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله “سقط جنديا احتياط من جيش الدفاع أمس إثر انفجار المسيّرة المفخخة التي أطلقت من لبنان صوب منطقة مكثت فيها قوة عسكرية بالقرب من متولا، وذلك بعد فشل محاولة اعتراضها”.

وقالت الهيئة الرسمية إن الجنديين هما المساعد أول دان كاماحجي وناحمان هيرتس، ونقلت عن مراسلها العسكري أن جنديًّا آخر أصيب إصابة طفيفة.

وقال بيان جيش الاحتلال إن طائرات الاحتلال أغارت الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وتم استهداف مبنى عسكري للمنظمة في صربين ونقطة إطلاق في عيتا الشعب.

وأضاف “أطلقت باتجاه هضبة الجولان والجليل الأعلى حوالي 30 قذيفة صاروخية من لبنان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات”.

هجوم جوي

من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان عبر تليغرام إنه نفّذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الاثنين.

وأوضح أنه “استهدف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع”.

وأضاف أنه “شنّ هجومًا جويًّا بمسيّرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي مستوطنة ‏المطلة وأصاب نقاط استقرارهم وتم تدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.‏

وفي القطاع الغربي تم “استهداف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة”.