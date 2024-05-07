حراك الجامعات يمتد إلى عشرات المدارس في الولايات المتحدة وفرنسا دعما لغزة (فيديو)

طوّق الطلاب عشرات المدارس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

شهدت العشرات من المدارس الثانوية في فرنسا والولايات المتحدة مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني حربًا إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب جامعات في فرنسا والولايات المتحدة، أصبحت العديد من المدارس الثانوية مسرحًا لمظاهرات داعمة لفلسطين.

تطويق المدارس

وبدعوة من اتحاد نقابات المدارس الثانوية الفرنسية، طوّق الطلاب عشرات المدارس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن نائب رئيس النقابة مانس نادل في منشور عبر منصة إكس، أنه تمت محاصرة المدارس الثانوية الفرنسية من أجل السلام. وتطرّق للهجمات الإسرائيلية على رفح، وأكد أن من واجب كل طالب ثانوية فرنسي التحرك ضد هذه الهجمات.

ودعا الاتحاد طلاب المدارس الثانوية إلى الاحتجاج الاثنين، ومواصلة احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء.

Lyon: des étudiants pro-Palestiniens occupent l'ENS depuis lundi après-midi pic.twitter.com/piyc4jwnH9 — BFM Lyon (@BFMLyon) May 7, 2024

دعم من حزب فرنسا الأبية

كما دعمت الفلسطينية ريما حسن، التي رشحها حزب فرنسا الأبية المعارض لانتخابات البرلمان الأوروبي، متظاهري المدارس الثانوية.

وأظهرت ريم، رفقة النائب عن الحزب لويس بويار، تضامنهما مع المتظاهرين عبر الذهاب إلى مدرسة بليز سيندرارز الثانوية في ضاحية سين سان دوني بباريس.

كما احتل طلبة المدرسة العليا في ليون الفرنسية، قاعة الرياضة تضامنًا مع غزة، ورفعوا لافتات دعم مرددين “جميعنا فلسطينيون”.

Activists occupied ENS gym in Lyon in support of the Palestinians. pic.twitter.com/6sQQzKB3OO — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 7, 2024

مظاهرات طلبة المدارس في بوسطن

وفي الولايات المتحدة خرج الطلبة من 11 مدرسة ثانوية في بوسطن إلى مقر معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.

وردد الطلبة شعارات مثل “إسرائيل إرهابية”، و”لا للاحتلال”، وطالبوا بوقف الحرب.

BREAKING: High school students from across Boston walk out of class to join the MIT student encampment in response to the increasing police repression. Eleven high schools, including private high school Boston Latin, have walked out to stand with Gaza. pic.twitter.com/f0U1e0YDOJ — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 6, 2024

وفي 18 إبريل/نيسان، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

"One, Two, Three, Four, Occupation No More. Five, Six, Seven, Eight, Israel is a terrorist state." pic.twitter.com/QTfcX72sk7 — Stu (@thestustustudio) May 7, 2024

وينظم طلاب جامعتي ساينس بو والسوربون، وهما من الجامعات الرائدة في فرنسا، مظاهرات احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة وتضامنًا مع فلسطين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن أكثر من 34 ألف شهيد، ونحو 78 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ودمار واسع في منازل القطاع وبنيته الأساسية.