حراك الجامعات يمتد إلى عشرات المدارس في الولايات المتحدة وفرنسا دعما لغزة (فيديو)

شهدت العشرات من المدارس الثانوية في فرنسا والولايات المتحدة مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني حربًا إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب جامعات في فرنسا والولايات المتحدة، أصبحت العديد من المدارس الثانوية مسرحًا لمظاهرات داعمة لفلسطين.

Occupation of ENS Lyon For #PALESTINE #ceasefire pic.twitter.com/u63dtZ1e67

وبدعوة من اتحاد نقابات المدارس الثانوية الفرنسية، طوّق الطلاب عشرات المدارس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن نائب رئيس النقابة مانس نادل في منشور عبر منصة إكس، أنه تمت محاصرة المدارس الثانوية الفرنسية من أجل السلام. وتطرّق للهجمات الإسرائيلية على رفح، وأكد أن من واجب كل طالب ثانوية فرنسي التحرك ضد هذه الهجمات.

ودعا الاتحاد طلاب المدارس الثانوية إلى الاحتجاج الاثنين، ومواصلة احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء.

كما دعمت الفلسطينية ريما حسن، التي رشحها حزب فرنسا الأبية المعارض لانتخابات البرلمان الأوروبي، متظاهري المدارس الثانوية.

وأظهرت ريم، رفقة النائب عن الحزب لويس بويار، تضامنهما مع المتظاهرين عبر الذهاب إلى مدرسة بليز سيندرارز الثانوية في ضاحية سين سان دوني بباريس.

كما احتل طلبة المدرسة العليا في ليون الفرنسية، قاعة الرياضة تضامنًا مع غزة، ورفعوا لافتات دعم مرددين “جميعنا فلسطينيون”.

Activists occupied ENS gym in Lyon in support of the Palestinians. pic.twitter.com/6sQQzKB3OO

وفي الولايات المتحدة خرج الطلبة من 11 مدرسة ثانوية في بوسطن إلى مقر معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.

وردد الطلبة شعارات مثل “إسرائيل إرهابية”، و”لا للاحتلال”، وطالبوا بوقف الحرب.

BREAKING: High school students from across Boston walk out of class to join the MIT student encampment in response to the increasing police repression.

Eleven high schools, including private high school Boston Latin, have walked out to stand with Gaza. pic.twitter.com/f0U1e0YDOJ

— BreakThrough News (@BTnewsroom) May 6, 2024