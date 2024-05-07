سياسة|قطاع غزة

حراك الجامعات يمتد إلى عشرات المدارس في الولايات المتحدة وفرنسا دعما لغزة (فيديو)

طوّق الطلاب عشرات المدارس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طلبة المدرسة العليا في ليون الفرنسية يحتلون قاعة الرياضة تضامنا مع غزة (منصات التواصل)
7/5/2024-|آخر تحديث: 7/5/202403:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت العشرات من المدارس الثانوية في فرنسا والولايات المتحدة مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني حربًا إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب جامعات في فرنسا والولايات المتحدة، أصبحت العديد من المدارس الثانوية مسرحًا لمظاهرات داعمة لفلسطين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

تطويق المدارس

وبدعوة من اتحاد نقابات المدارس الثانوية الفرنسية، طوّق الطلاب عشرات المدارس مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن نائب رئيس النقابة مانس نادل في منشور عبر منصة إكس، أنه تمت محاصرة المدارس الثانوية الفرنسية من أجل السلام. وتطرّق للهجمات الإسرائيلية على رفح، وأكد أن من واجب كل طالب ثانوية فرنسي التحرك ضد هذه الهجمات.

ودعا الاتحاد طلاب المدارس الثانوية إلى الاحتجاج الاثنين، ومواصلة احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء.

دعم من حزب فرنسا الأبية

كما دعمت الفلسطينية ريما حسن، التي رشحها حزب فرنسا الأبية المعارض لانتخابات البرلمان الأوروبي، متظاهري المدارس الثانوية.

وأظهرت ريم، رفقة النائب عن الحزب لويس بويار، تضامنهما مع المتظاهرين عبر الذهاب إلى مدرسة بليز سيندرارز الثانوية في ضاحية سين سان دوني بباريس.

كما احتل طلبة المدرسة العليا في ليون الفرنسية، قاعة الرياضة تضامنًا مع غزة، ورفعوا لافتات دعم مرددين “جميعنا فلسطينيون”.

مظاهرات طلبة المدارس في بوسطن

وفي الولايات المتحدة خرج الطلبة من 11 مدرسة ثانوية في بوسطن إلى مقر معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.

وردد الطلبة شعارات مثل “إسرائيل إرهابية”، و”لا للاحتلال”، وطالبوا بوقف الحرب.

وفي 18 إبريل/نيسان، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وينظم طلاب جامعتي ساينس بو والسوربون، وهما من الجامعات الرائدة في فرنسا، مظاهرات احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة وتضامنًا مع فلسطين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن أكثر من 34 ألف شهيد، ونحو 78 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ودمار واسع في منازل القطاع وبنيته الأساسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر