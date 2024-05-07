حصلت روايته على جائزة البوكر العربية.. الأسير باسم خندقجي يروي حكايته بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

روى الكاتب والأسير في سجون الاحتلال باسم خندقجي، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، حكاياته مع السجن والتدوين الذي وجد فيه الملاذ الأخير ليقضي فترة حكمه بالمؤبد.

وقال خندقجي باللغة الإنجليزية “وُلدت في مدينة نابلس قبل 41 عامًا، وفي سنتي الأخيرة بكلية الإعلام تعرضت للاعتقال، وكانت تهمتي هي أكثر شيء أفخر به في حياتي وهو مقاومة الاحتلال، حُكم عليَّ بالسجن لثلاثة مؤبدات”.

وأضاف “من داخل سجن هيداريم سيئ السمعة، أدركت أن الأدب أطول عمرًا من السياسة، وبدأت رحلتي مع الكتابة، وقررت أن يكون القلم جسري إلى الحرية، فتجاوزت التدوين عن تجربة السجن ومرارتها، إلى الحديث عن حلم الوطن الحر”.

وكتب خندقجي 4 دواوين شعر من بينها “طرق على جدران المكان” و”طقوس المرة الأولى”، كما كتب العديد من الروايات منها “سيرة سيدة الظلال الحرة” و”نرجس العزلة” و”أنفاس امرأة مخذولة”، وكانت آخر كتاباته “قناع بلون السماء” التي حازت جائزة البوكر العربية لعام 2024.