رفض التفاوض وهددهم بالإيقاف.. طلاب هارفارد يتظاهرون أمام منزل رئيس الجامعة المؤقت (فيديو)

تظاهر أكثر من 400 من طلاب جامعة هارفارد مساء الاثنين أمام مقر إقامة آلان جاربر، الرئيس المؤقت للجامعة، وذلك خلال مظاهرة مناصرة لفلسطين، بعد أن رفض جاربر التفاوض مع المحتجين.

وبدأت المظاهرة، التي نظمها تحالف من جماعات مناصرة لفلسطين باسم “هارفارد للخروج من فلسطين المحتلة”، من أمام بوابة جونستون في محيط الجامعة، وانطلقت إلى مقر إقامة جاربر.

Police stand guard outside the house of Harvard President Alan Garber as hundreds of protesters flood into the neighborhood. They’re chanting and demanding Harvard divest from any investment in the state of Israel. #Boston25 pic.twitter.com/u7l2apdfnj

— John Monahan (@JohnMonahanTV) May 7, 2024