رفض التفاوض وهددهم بالإيقاف.. طلاب هارفارد يتظاهرون أمام منزل رئيس الجامعة المؤقت (فيديو)

هتفوا “جامعة هارفارد، نعلم في أي جانب تقفين، تذكّروا جنوب إفريقيا وفيتنام”

تظاهر أكثر من 400 من طلاب جامعة هارفارد مساء الاثنين أمام مقر إقامة آلان جاربر، الرئيس المؤقت للجامعة، وذلك خلال مظاهرة مناصرة لفلسطين، بعد أن رفض جاربر التفاوض مع المحتجين.

وبدأت المظاهرة، التي نظمها تحالف من جماعات مناصرة لفلسطين باسم “هارفارد للخروج من فلسطين المحتلة”، من أمام بوابة جونستون في محيط الجامعة، وانطلقت إلى مقر إقامة جاربر.

Police stand guard outside the house of Harvard President Alan Garber as hundreds of protesters flood into the neighborhood. They’re chanting and demanding Harvard divest from any investment in the state of Israel. #Boston25 pic.twitter.com/u7l2apdfnj — John Monahan (@JohnMonahanTV) May 7, 2024

أول تعليق على المظاهرات

جاءت المظاهرة بعد ساعات من بيان أصدره جاربر، في أول تعليق له على المظاهرات، حذر فيه من أن الطلبة الذين يواصلون الاعتصام في حرم الجامعة قد يعتبرون متغيبين عن الدراسة، في إشارة إلى إمكانية معاقبتهم.

وتمكّن الطلبة الذين يدرسون في جامعة هارفارد من دخول حرم جامعتهم، ومنع الأمن باقي المتظاهرين من الدخول.

After Harvard threatened hundreds of students with immediate suspension, @HarvardOOP led a march to Interim President Alan Garber’s house. The University can no longer be complicit in the murder of Palestinians. HANDS OFF RAFAH. pic.twitter.com/jLL8xEPqLd — Harvxrd Palestine Solidarity Committee (@HarvxrdPSC) May 7, 2024

تذكروا فيتنام وجنوب إفريقيا

ومن بين المتحدثين الذين شاركوا في إلقاء خطابات أمام المحتجين ناشطون ضد الحرب في فيتنام ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إذ تمكن المحتجون من الاعتصام أمام مقر إدارة جامعة هارفارد.

وهتف المحتجون “جامعة هارفارد.. نعلم في أي جانب تقفين.. تذكروا جنوب إفريقيا وتذكروا فيتنام”.

وكان طلاب جامعة هارفارد قد نصبوا خيامًا في حرم الجامعة احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة في 24 إبريل/نيسان الماضي، في الوقت الذي انتشرت فيه موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في الجامعات الأمريكية أسفرت عن وقف واعتقال أعداد كبيرة من الطلاب.

وإذا نفذت إدارة جامعة هارفارد تهديدها بوقف الطلبة المشاركين في الاعتصام، فسيعني هذا فتح الباب أمام الشرطة لإخراجهم بالقوة من الحرم الجامعي على أساس أنه غير مسموح لهم بدخوله.

حاجز كبير قبل تدخل الشرطة

غير أن جاربر قال في مقابلة الشهر الماضي إنه لا يزال هناك “حاجز كبير جدا” قبل أن تطلب الجامعة من الشرطة التدخل لمواجهة احتجاجات الطلبة.

ويطالب المحتجون بوقف استثمارات الجامعة في إسرائيل ووقف الروابط البحثية مع جامعاتها ومؤسساتها.

ووجه متحدثون أثناء المظاهرة انتقادات حادة إلى جاربر لرفضه التفاوض مع الطلبة، اعتمادًا على مساندة مجلس إدارة مؤسسة هارفارد، وهو أعلى هيئة في الجامعة.

يشار إلى أن شركة إدارة هارفارد التابعة لمؤسستها تدير أوقاف جامعة هارفارد التي تبلغ قيمتها 50.7 مليار دولار.