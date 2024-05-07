قتلى وجرحى بهجمات لحزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله أنه هاجم مواقع عسكرية إسرائيلية مما خلّف قتلى وجرحى، في حين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق مختلفة جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليه نفذوا هجومًا بمسيَّرات انقضاضية استهدفت ضباط وجنود العدو أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح‏.

كما استهدفت مسيَّرات أخرى إحدى منصات القبة الحديدية (دفاع جوي) جنوب ثكنة راموت نفتالي، ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها، وفق البيان.

وأفاد الحزب في بيان ثانٍ بأنه “بعد نحو 90 دقيقة ‏من الهجوم على ثكنة راموت نفتالي، وعند تجمُّع جنود العدو داخل الثكنة، استهدفهم مقاتلو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بأسلحة مناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.

كما رصد مقاتلو الحزب جنودًا ‏إسرائيليين في موقع الراهب، وأثناء تحركهم داخل أحد التحصينات، استهدفوهم بالأسلحة الصاروخية وأصابوهم إصابة مباشرة، وفق البيان.

وأكد الحزب أن مقاتليه استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) إن صفارات الإنذار انطلقت في (مستوطنتي) كريات شمونة والمطلة والمنطقة المحيطة بهما (شمال) خشية تسلل مسيَّرات.

وأضافت أن مسيَّرتين اخترقتا الحدود من لبنان، وجرى اعتراض إحداهما بينما انفجرت الأخرى دون تسجيل إصابات أو أضرار.

في المقابل، شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارات على بلدات عيتا الشعب والخيام وحي وادي العصافير (جنوب)، وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًّا متقطعًا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف مئات بين شهيد وجريح في لبنان، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية، أسفرت عن نحو 113 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.