كيربي: واشنطن علمت برد حماس من خلال قناة الجزيرة (فيديو)

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن علمت برد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال قناة الجزيرة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، الاثنين، “كنا ننتظر ردًّا من حماس لكن لم نكن نعلم متى سيردون حتى شاهدنا الخبر العاجل على قناة الجزيرة”.

وبيَّن أنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على رد حماس “وسنقيّمه ونبحث مضامينه”. وأكد أنهم يعملون على مراجعة رد حماس على الصفقة، ويناقشونه مع شركائهم في المنطقة.

وأوضح أن “التوصل إلى اتفاق هو أفضل نتيجة بالنسبة للرهائن وللشعب الفلسطيني”.

وقال إن بايدن حث في مكالمة سابقة قبل رد حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات، في حين تعهد نتنياهو بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات.

وشدد على أن واشنطن لا تدعم شن عملية عسكرية برية في رفح “لا تراعي سلامة المدنيين”. وأكد ضرورة “مواصلة التفاوض عبر قطر من أجل إعادة الرهائن”.

​​​​​​​وفي وقت سابق مساء الاثنين، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على موقعها إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.