نائبة بريطانية للجزيرة مباشر: حكومتنا متواطئة مع إسرائيل (فيديو)

قالت النائبة في مجلس العموم البريطاني كلوديا ويب، للجزيرة مباشر، إن حكومة بلادها متواطئة مع إسرائيل ومسؤولة عن قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، على حد قولها.

وأضافت كلوديا في لقاء مع الجزيرة مباشر أن حكومة ريشي سوناك مستمرة في دعم حكومة بنيامين نتنياهو، وأصدرت 28 ترخيصًا بتصنيع الأسلحة وتصديرها إلى إسرائيل لتُستخدم في قتل المدنيين بقطاع غزة.

وطالبت حكومة سوناك بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا أرادت حقًّا إنهاء الحرب على غزة، كما طالبت الحكومة بالتدخل لإيقاف قصف الفلسطينيين في غزة مثلما فعلت وتصدت للصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وذكرت النائبة البريطانية أنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر، للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لكنها ما زالت تنتظر تحديد جلسة للتحقيق في هذه الجرائم.

وأشادت كلوديا بالحراك الطلابي في جامعات دول عديدة، مؤكدة أن ذلك يبعث الأمل بأن صوت الشعب والطلبة ما زال قويًّا رغم العنف الذي يتعرضون له من الشرطة.

ودعت النائبة البريطانية الجميع إلى المشاركة والاستمرار في التظاهر والضغط على حكومات بلدانهم من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

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