نتنياهو: مقترح حماس للهدنة لا يلبي المطالب الأساسية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن أحدث اقتراح لهدنة قدمته حركة حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفًا أن الضغط العسكري لا يزال ضروريًّا لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم، أن دخول رفح يحقق هدفين، هما “إعادة المختطفين والقضاء على حماس”، معتبرًا أن إعلان حماس الموافقة على المقترح المقدم من قطر ومصر كان الهدف منه “عرقلة دخول رفح”.

وأردف “مقترح حماس بعيد عن المطالب الأساسية لإسرائيل. إسرائيل لن تتيح لحماس العودة لحكم غزة، والعودة لبناء قدراتها العسكرية لتدميرنا، لذلك أمرت وفدنا أن يحافظ على الوقوف على مطالبنا الأساسية التي تضمن أمن إسرائيل”.

وتابع “نواصل حربنا على حماس، والجيش في طريقه للقضاء على ما تبقى من قدراتها، ومن ضمن ذلك القضاء على كتائبها الأربع في رفح، وأغلقنا على حماس ممرًّا كان حيويًّا لمواصلة عملياتها”.

واحتفى نتنياهو برفع جيش الاحتلال الأعلام الإسرائيلية في رفح وإنزالها ما سمّاه “علم حماس”.

ورغم إعلان حماس موافقتها، أمس الاثنين، على مقترح الهدنة إلا أن القوات الإسرائيلية توغلت في رفح وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ودمرت أجزاءً واسعة منه، كما قصفت العديد من المباني السكنية مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.