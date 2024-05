واشنطن تعلن معارضتها إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل وتنديد أممي وألماني بقرار تل أبيب (فيديو)

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن واشنطن تعارض إغلاق إسرائيل لقناة الجزيرة، مشيرة إلى أنه ينبغي السماح للقناة بمواصلة عملها رغم اختلاف واشنطن مع الشبكة بشأن تغطيتها للحرب في غزة، على حد وصفها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “نعتقد أنه ينبغي أن يكون بإمكان الجزيرة العمل في إسرائيل وفي بلدان أخرى بالمنطقة”.

وأضاف “الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال الخطوة الإسرائيلية بوقف عمل شبكة الجزيرة داخل إسرائيل”.

وتابع ميلر بالقول إن واشنطن تعتقد أن الشبكة ينبغي أن تتمكن من مزاولة أعمالها في إسرائيل.

وأمس الأحد، صدّقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع على “مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة”.

وفي تسجيل مصور، أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، وأمر بمصادرة معدات البث التابعة لها، مما أدى على الفور إلى إيقاف بثها باللغتين العربية والإنجليزية، ومصادرة معداتها.

ويسري القرار لمدة 45 يومًا قابلة للتمديد، وفق نص رسمي.

في السياق، نددت الأمم المتحدة بـ”أي قرار يحد من حرية الصحافة”، تعليقًا على إغلاق إسرائيل مكاتب شبكة الجزيرة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “فيما يتعلق بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل، قلنا بوضوح إننا نعارض بشدة أي قرار يحد من حرية الصحافة”.

وأضاف “الصحافة الحرة توفر خدمة لا تُقدَّر بثمن في ضمان إعلام الجمهور ومشاركته”.

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قناة الجزيرة بأنه “مؤشر سيئ” لحرية الصحافة.

وشددت الوزارة على أن “الصحافة الحرة والمتنوعة هي ركيزة مهمة لأي ديمقراطية ليبرالية خاصة في أوقات الأزمة، ومن الضروري حماية حرية الصحافة”.

A free and diverse press landscape is the cornerstone of every liberal democracy. In times of conflict especially, it is of crucial importance to protect the freedom of the press. The decision of the Israeli authorities to shut down #AlJazeera in Israel is the wrong signal.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 6, 2024