إهداءات على رؤوس الصواريخ.. صور من داخل وحدة تصنيع عسكري لـ”كتائب المجاهدين” (شاهد)

نشر الإعلام العسكري لحركة كتائب المجاهدين الفلسطينية مقاطع مصورة لمقاتليهم وكوادرهم وهم يواصلون ممارسة مهامهم في إحدى وحدات التصنيع العسكري التابعة للحركة.

وأظهرت الصور التي تم تأريخها في الأول من شهر مايو/أيار الجاري، مقاتلي الكتائب وهم يعملون على إنتاج الصواريخ والمتفجرات والقذائف، وحشو الصواريخ بالمواد المتفجرة.

إهداءات على رؤوس الصواريخ

كما أظهرت المقاطع، المقاتلين وهم يكتبون إهداءات على رؤوس الصواريخ والقذائف إلى أرواح الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلتين ضمن معركة “طوفان الأقصى” التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة منذ 215 يومًا في استشهاد أكثر من 34844 وإصابة ما يزيد عن 78400 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الخانق بحسب منظمات دولية وأممية.