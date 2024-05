الأونروا: لم تدخل أي مساعدات عبر معبر رفح وهذا ما سيحدث إذا نفد الوقود

قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، الأربعاء، إن الوكالة لم تتلق أي مساعدات أو وقود عبر معبر رفح جنوبي القطاع.

وأوضح أندرسون، في منشور على “إكس”، أن المنظمة الأممية لا تتلقى أي مساعدات في قطاع غزة، وأن منطقة معبر رفح “تشهد عمليات عسكرية وقصفًا مستمرًا طوال اليوم”.

وأضاف “لم يدخل أي وقود أو مساعدات إلى قطاع غزة، وهذا أمر كارثي أمام الاستجابة الإنسانية”.

We’re not receiving any aid into the #GazaStrip, the #Rafah crossing area has ongoing military operations – there have been continued bombardments in this area throughout the day.

No fuel or aid has entered into #GazaStrip and this is disastrous for the humanitarian response.

— Scott Anderson (@GazaUNRWA) May 8, 2024