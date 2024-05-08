البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي أنجز بناء الميناء العائم قبالة قطاع غزة، لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ في تصريح لصحفيين “اليوم، أُنجز بناء الميناء العائم بجزأيه” بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.

وأضافت “اليوم لا تزال الأرصاد تتوقع رياحًا عاتية متوقعة وأمواجًا بحرية عالية، مما يتسبب في ظروف غير آمنة لنقل مكونات الميناء العائم، لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود” جنوبي إسرائيل.

وباشرت الولايات المتحدة بناء الميناء العائم في الشهر الماضي، وبلغت تكلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير، ويهدف إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أشهر لعدوان إسرائيلي مدمر.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته نقلت موقع بناء الميناء العائم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب الأمواج والرياح القوية، وأوضح أنه حينما تكون الظروف مواتية سيقوم الجيش الإسرائيلي بتثبيت الميناء على ساحل غزة، وذلك “لإبقاء الجنود الأمريكيين بعيدين”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن لأول مرة خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/آذار الماضي، مع تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة سيئًا في ظل الدمار بعد 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.