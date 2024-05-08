جامعات سويسرية تدخل على خط الاعتصامات والاحتجاجات تضامنا مع غزة (فيديو)

قالت وسائل إعلام سويسرية، إن 3 مواقع جامعية في مدن لوزان وزوريخ وجنيف تشهد منذ أمس الثلاثاء مظاهرات احتجاجية داعمة لقطاع غزة.

وأضافت أن المتظاهرين كانوا يؤيدون مجموعة من الطلبة الذين اعتصموا أمام مدخل مبنى جامعة لوزان منذ يوم الخميس الماضي، ودعوا إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل ووقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وقالت جامعة لوزان في بيان لها “إنه لا يوجد سبب لوقف هذه العلاقات” مع الجامعات الإسرائيلية، كما يطالب المحتجون.

“فلسطين حرة”

وأظهرت لقطات “فيديو” للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق متظاهرين جالسين يرتدون الكوفية والأعلام الفلسطينية، وهم يهتفون “فلسطين حرة حرة” و”تحيا فلسطين”.

ونقلت إدارة الجامعات السويسرية، أن الشرطة بدأت بتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة زيوريخ السويسرية أمس.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات كشفت رئيسة الجامعات السويسرية لوسيانا فاكارو، عن تدهور الوضع، وقالت “علينا أن نستعد لانتشار الاحتجاجات إلى أبعد من ذلك”، محذرة من إمكانية استغلال هذه الاحتجاجات لأغراض خاصة.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.