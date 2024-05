الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام فقط

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة “إكس” أن “الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبًا”.

وأكد في مؤتمر صحفي للمنظمة أن “الوقود الذي توقعنا السماح بدخوله اليوم لم يسمح له بالدخول”.

One of the three hospitals in Rafah, Al-Najjar, is no longer functioning due to the ongoing hostilities in its vicinity and the military operation in Rafah.

