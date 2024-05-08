الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام فقط

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة “إكس” أن “الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبًا”.

وأكد في مؤتمر صحفي للمنظمة أن “الوقود الذي توقعنا السماح بدخوله اليوم لم يسمح له بالدخول”.

One of the three hospitals in Rafah, Al-Najjar, is no longer functioning due to the ongoing hostilities in its vicinity and the military operation in Rafah. The closure of the border crossing continues to prevent the UN from bringing fuel. Without fuel all humanitarian… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 8, 2024

وأكد غيبريسوس أن “أحد المستشفيات الثلاثة في رفح، مستشفى النجار، خرج عن الخدمة بسبب القتال الدائر في محيطه والعملية العسكرية في رفح”.

وحذّر من أن “إغلاق المعبر الحدودي ما زال يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود، ومن دون الوقود، ستتوقف كل العمليات الإنسانية”، مضيفًا أن “إغلاق الحدود يعيق أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ويستخدم الوقود خصوصًا لتشغيل المولدات التي تزود المستشفيات بالكهرباء الضرورية لتستمر في عملها.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، ضرورة إدخال الوقود، لأنه “من دون وقود، تتوقف جميع العمليات الإنسانية، بما في ذلك عمليات المستشفيات”.

تغطية صحفية: مستشفى أبو يوسف النجار يخرج من الخدمة بعد هجوم الاحتلال على المناطق الشرقية من رفح في ظل ضعف الإمكانيات الطبية في المدينة pic.twitter.com/3EFk6YOjw0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2024

مستشفى الولادة يتوقف عن استقبال الحالات

وفي الأثناء، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، إن مستشفى الولادة الرئيس في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة توقف عن قبول الحالات.

وأضاف الصندوق لـ”رويترز” أن المستشفى، وهو مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، كان يستقبل نحو 85 حالة يوميًا من إجمالي 180 في غزة قبل اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مشارف رفح.

وتكدس نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح بعد فرارهم من أجزاء أخرى من القطاع خلال الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.

تعتبر رفح المركز الرئيسي للمساعدات الإنسانية في #غزة، وتضم عددا محدوداً من مرافق الصحة التي لا زالت في الخدمة مثل مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، حيث تجري أكثر من 60 ولادة يوميًا. إن أي هجوم في #رفح يهدد بتحويل هذه المرافق لأنقاض مما يعرض النساء الحوامل للخطر.#وقف_إطلاق_النار pic.twitter.com/RNWqBQqZHw — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) May 8, 2024

ويضم المستشفى الإماراتي 5 أسرة فقط للولادة، لكن بعد التدفق الجماعي الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول على رفح بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية والقتال في شمال غزة، أصبح المستشفى المكان الرئيس للولادة في رفح، حسبما قال دومينيك ألين ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستقبل مستشفيات أخرى في المدينة، مثل مستشفى أبو يوسف النجار، منذ أشهر مصابي الحرب وتحوّل السيدات في مرحلة المخاض إلى مستشفى الهلال الإماراتي.

ولم يتضح بعد في أي مستشفى في رفح يمكن استقبال حالات ولادة، وقال الصندوق في بيان أرسله إلى “الشركاء في مجال العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أقاموا منشآت صحية بديلة يمكنها تقديم مستويات مختلفة من الرعاية”.