القسام تقصف “كرم أبو سالم” للمرة الثالثة وجيش الاحتلال يؤكد إصابة جندي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جندي إسرائيلي جراء قصف للمقاومة الفلسطينية على منطقة معبر كرم أبو سالم.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الكثير من الصواريخ تم إطلاقها من مدينة رفح صباح اليوم، لكنها لم تعبر إلى الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدافها لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة رفح، وفي محور نتساريم وسط غزة.

بصواريخ “رجوم”

وبصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم، قالت الكتائب أنها قصفت تجمعات وآليات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري، وأكدت في وقت لاحق قصفها مرة أخرى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت القسام استهدافها لتجمع لقوات الاحتلال غرب محور “نتساريم” بقذائف الهاون، وفي المكان ذاته قالت الكتائب إنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية بقذائف الهاون في وقت لاحق اليوم.

وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما يزعم أنها عملية محدودة النطاق متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية، وهو ما قوبل باشتباكات من فصائل المقاومة، واستهداف للآليات المتوغلة بقذائف الهاون.