“المهمة لم تكتمل”.. غالانت يحذر من “صيف حار” على الجبهة الشمالية مع لبنان

نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إنه “مصمم على إعادة سكان الشمال بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره”، مؤكدًا أن المهمة في شمال إسرائيل لم تكتمل، وأن هذا الصيف قد يكون حارًا، على حد تعبيره.

جاء ذلك مع إجراء (غالانت)، صباح اليوم الأربعاء، تقييمًا للوضع في الفرقة 91 “أوزبت هجليل”، برفقة قائدها المقدم (شاي كلابر) وضباط مقر الفرقة، قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبحسب الصحيفة، أصر وزير الدفاع على تعديل أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي في مواجهة ما وصفه “بعدوان قوات حزب الله”، وعلى الهجمات في الأراضي اللبنانية، لإحباط من سماهم “الإرهابيين، ولتدمير البنى التحتية الإرهابية”.

“معركة معقدة”

ووجّه غالانت حديثه للجنود الإسرائيليين هناك بالقول “المعركة الدفاعية هي معركة معقدة، هي معركة تتوقع فيها باستمرار ردود أفعال العدو وتكون فيها نشيطًا، وأعتقد أن الفرقة بأكملها تنفذ هذه المعركة بطريقة ممتازة، لقد دفعنا حزب الله من خطوط التماس إلى مسافات بعيدة، وهذا لا يعني أنه اختفى”.

وأضاف “من أجل إعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية اتفاق (اتفاقًا سياسيًا)، ومن واجب الجيش إعداد العملية الدفاعية، التي تكون أيضًا بمثابة مرساة وسندان لعملية أخرى، وأنا مصمم على إعادة السكان إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره”.

“حرب ثقيلة”

كما أكد غالانت بحسب (يسرائيل هيوم) على إدراكه أن المهمة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية لم تكتمل في الواقع، إذ قال “الحرب شيء له ثمن، ستكون ثقيلة على إسرائيل وكارثية على حزب الله ولبنان”.

وتابع “نحن نسعى جاهدين للوصول إلى وضع دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنلجأ إليه، لأننا في النهاية نحن لدينا التزام بتنفيذ عقدنا مع المواطنين”.

وفيما يتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية أفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن غالانت قال لجنوده “لدينا منظومات نيران كبيرة جدًا وثقيلة جدًا وسنتأكد من تفعيلها إذا كانت هناك حاجة وسبب، لقد أثبتم أنفسكم حتى اليوم، بطريقة مثيرة للإعجاب، والآن عليكم الاستعداد للباقي، وقد يكون هذا الصيف، صيفًا حارًا”.