جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق أعمال المزارعين في مستوطنات غلاف غزة

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من مزارعي المستوطنات المحاذية لقطاع غزة التوقف عن العمل في الأراضي القريبة من السياج الحدودي حتى مسافة 4 كيلومترات.

وقال الجيش في بيان “بناءً على تقييم الوضع، تقرر ألا تُجرى اليوم الأربعاء أعمال زراعية في المناطق المحاذية للحدود مع قطاع غزة”.

وأوضح أن الفعاليات في المناطق خارج البلدات التي تبعد حتى 4 كيلومترات عن القطاع تتطلب موافقة اللواء الإقليمي.

وبينما لم يحدد بيان الجيش المدة الزمنية لسريان القرار، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن القرار يسري حتى إشعار آخر.

ولم يفسر الجيش أسباب القرار، إلا أنه لوحظ في الأيام الماضية ازدياد وتيرة انطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، إثر إطلاق صواريخ من القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد الماضي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيًّا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، خلفت نحو 113 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.