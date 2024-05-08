جيش الاحتلال: غزة إحدى أصعب ساحات القتال في العالم

وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء، غزة بأنها إحدى أصعب ساحات القتال في العالم.

يأتي ذلك بينما تواصل تل أبيب حربها على قطاع غزة للشهر الثامن، التي أدت إلى استشهاد 34789 شخصًا وإصابة 78204 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري خلال مؤتمر تنظمه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “ربما تكون غزة من أصعب ساحات العالم من حيث القتال وكثافته والأنفاق التي حفرتها حركة حماس تحت الأرض”.

وأضاف “على المستوى السياسي، وافقنا على خطة عملياتية للحرب. رأينا أننا سنتعامل أولًا مع مراكز الثقل الرئيسية لحماس، وهي شمالي قطاع غزة وخان يونس جنوبًا”.

“لا تضمن وقف الهجمات”

وأكد هاغاري أن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبًا “لا تضمن وقف الهجمات الفلسطينية”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أول أمس الاثنين، بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، زعم أنها محدودة النطاق، ووجّه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرًا، والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وسيطر جيش الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلًا في المدينة الواقعة بجنوبي القطاع بعد غارات جوية شنها الليلة الماضية.

وشنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يومَي الأحد والثلاثاء، هجمات صاروخية على منطقة كرم أبو سالم جنوبي فلسطين المحتلة، وأودى هجوم الأحد بحياة 4 جنود إسرائيليين وأصاب 11 آخرين.

وحاول هاغاري التقليل من شأن تقارير عن قرار الولايات المتحدة تأخير تسليم بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، قائلًا “المساعدات الأمريكية غير مسبوقة، والشراكة العملياتية مهمة. وعندما تكون هناك خلافات، وهي موجودة، يتم حلها خلف أبواب مغلقة”.