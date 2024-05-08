جيش الاحتلال يفجر محطة وقود شرق رفح (شاهد)

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي محطة “أبو جراد” للوقود شرق مدينة رفح في قطاع غزة، وأظهرت صور متداولة انفجارًا هائلًا تصاحبه غيمة كبيرة من اللهب والنيران بعد استهداف المحطة.

ويأتي هذا الاستهداف لمحطة الوقود في ظل النقص الخانق بالمحروقات والوقود، الذي يعاني منه القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية قبل نحو 7 شهور.

ويتواصل استهداف المنشآت المدنية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على عموم قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دمرت قوات الاحتلال البنى التحتية في محافظات القطاع المحاصر ومدنه جميعها.

كما تم استهداف المستشفيات والمناطق السكنية ما أدى لاستشهاد أكثر من 34844 وإصابة ما يزيد عن 78400 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ بداية الحرب قبل 215 يومًا، فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الخانق بحسب منظمات دولية وأممية.