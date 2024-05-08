شاهد: كيف ستتعامل مصر مع إعلان إسرائيل نيتها تسليم معبر رفح لشركة أمنية أمريكية؟

علّق العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية في مصر، على الأنباء الواردة من الصحافة الإسرائيلية بشأن تسلُّم شركة أمنية إسرائيلية إدارة معبر رفح (من الجانب الفلسطيني).

وقال في حوار مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن الأمر يُعَد قرارًا فلسطينيًّا، وإن مصر لن تمانع في حال إقرار ذلك، مشيرًا إلى أن “السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الدولي هم من عليهم إدارة المعبر”.

وأكد راغب أن مصر لن تعترض على إدارة الشركة الأمنية الأمريكية للمعبر.

وأضاف “لو تم الموضوع بشكل قسري، ففي هذه الحالة سيقول الإجماع العربي كلمته”.

وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصادر قولها إن “تفاهمات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة شملت تولي شركة أمنية أمريكية مراقبة معبر رفح”.

وأشارت الصحيفة إلى أن طاقم الشركة الأمنية يتألف من جنود سابقين في الجيش الأمريكي.

ورأى راغب أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لن يسمحا لحماس بإدارة المعابر مرة أخرى، لأن “هذا يُعَد جزءًا من سيادتها (حماس) ككيان حكومي يسيطر على غزة، فعند سحب السيطرة على المعابر، يجعلها كأي فصيل آخر في غزة”.

كما لفت إلى أن إسرائيل “تريد منع حكومة حماس من أموال الجمارك، وهذا كله يندرج تحت اليوم التالي للحرب في غزة”.

ما موقف #مصر من إعلان إسرائيل بشأن استلام إدارة #معبر_رفح من قبل شركة أمنية أمريكية؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/m5hKR16nM9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2024

وينفذ الجيش الإسرائيلي، منذ الاثنين، ما زعم أنها عملية “محدودة النطاق” في رفح، ووجَّه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرقي المدينة قسرًا، والتوجه إلى منطقة المواصي غير السكنية جنوب غربي القطاع.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، عبر اجتياح محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي للمرة الأولى منذ انسحابه من غزة عام 2005.

ومع سيطرة إسرائيل على المعبر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين؛ مما يهدد بتفاقم الأوضاع الكارثية ولا سيما أن مخزونات الغذاء في قطاع غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.