طوابير انتظار وطحين بلا غاز.. رحلة معاناة يومية في غزة للحصول على رغيف الخبز (فيديو)

لا يزال مشهد طوابير انتظار الخبز في قطاع غزة مشهدًا مألوفًا إلى اليوم، رغم محاولة مخابز القطاع العمل بكل طاقتها، لتلبية احتياجات المواطنين.

أمام مخابز الشرق في قطاع غزة، يتدافع المواطنون للحصول على رغيف خبز، في ظل معاناة شبه يومية.

عجز بعد عجز

وفي حين تصل أكياس من الطحين للمواطنين كمساعدات عبر الإنزال الجوي إلا أن العجز في توفير غاز الطهي يحول دون الاستفادة منه، وفق ما أوضحه أبو خليل “لا يوجد غاز، نقوم بطهي الطعام على الحطب، وننتظر طويلًا المساعدات حتى تصل، سواء كانت عن طريق الإنزال الجوي أو عن طريق الشحنات البرية”.

وأضاف أبو خليل أن أهم ما يشغلهم الآن هو وقف الحرب، حتى تتوقف هذه المعاناة “لا يوجد لدينا دخل، وتهدم بيتنا، وحاليًا نعيش في بيت أحد المعارف، نطالب بضرورة السماح بإدخال كم أكبر من المواد الغذائية حتى يغطي العجز الحاصل في القطاع ووقف دائم للحرب”.

وفي إبريل/نيسان الماضي قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة إن “نصف سكان قطاع غزة باتوا يعانون الآن من الجوع”.