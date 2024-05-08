سياسة|فلسطين

ممثل أمريكي: هذا هو الخيار الوحيد المطروح أمام الفلسطينيين

الممثل الأمريكي مارك رافالو (رويترز)
8/5/2024

قال الممثل الأمريكي الشهير مارك رافالو إن الخيار المطروح أمام الفلسطينيين حاليًّا هو الموت، إما في الصحراء أو في منازلهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أرفقه ببيان للمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، بشأن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.

وأوضح رافالو أن أطفال غزة والناس في مدينة رفح جنوبي القطاع بحاجة ماسّة إلى المساعدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين الموجودين في رفح تم إرسالهم إلى معسكرات اعتقال يتعرضون فيها للإهمال والظلم.

وأضاف “الخيار المطروح أمام الفلسطينيين اليوم: موتوا في الصحراء أو في منازلكم”.

السيطرة على معبر رفح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، مما ينذر بتفاقم الكارثة ولا سيما أن مخزونات الغذاء في قطاع غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل حربًا على القطاع، خلفت 34844 شهيدًا و 78404 مصابين معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق وزارة الصحة في غزة.

المصدر : الأناضول