إسرائيل تهاجم وزيرا إسبانيا حذر من “إبادة” في قطاع غزة.. ومدريد تعلّق

حذّر وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني “بابلو بوستندوي” الشركات الوطنية في إسرائيل مما سماه “خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين”، الأمر الذي أثار استياء السفارة الإسرائيلية في إسبانيا.

وكان الوزير الإسباني اليساري قد وجّه رسالة للشركات الإسرائيلية، ودعا فيها المجموعات الموجودة في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة، لتجنب “الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها”.

وأضاف الوزير الإسباني “علينا التحقق من أن هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مع “خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين”.

ردود فعل

وأثار هذا البيان رد فعل قوي من السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي أكدت في بيان مقتضب أنها “ترفض تمامًا الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام ومفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة”.

ونددت السفارة بما سمته “شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، من خلال اتهامات لا أساس لها، تعطي قوة لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وأولئك الذين يريدون زوال الدولة الإسرائيلية، وهو تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية”.

في السياق ذاته، نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن مقاربة بابلو بوستيندوي، قائلة إنها لم تكن على علم بوجود هذه الرسالة، كما أكدت أن بوستيندوي لا يتحدث باسم الحكومة.