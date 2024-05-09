السودان.. 55 حزبا وكيانا يوقعون في القاهرة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية

وقّعت قوى سياسية ومدنية ومجتمعية وإدارة أهلية وطرق صوفية سودانية في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، على وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في السودان.

وأوضحت قوى “ميثاق السودان” الموقعة على الميثاق في تعميم صحفي، أن 55 كيانًا وحزبًا سودانيًا توافق على الميثاق كرؤية للحل السياسي الشامل بهدف توحيد القوى السياسية، وتشكيل تجمع سياسي لدعم القوات المسلحة، وتوحيد الرؤي حول كيفية وقف الحرب.

وأبرز الموقعين على الميثاق هم “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة جيش وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحزب التحرير والعدالة القومي، والمجلس الأعلى للبجا برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، وحزب البعث السوداني برئاسة محمد وداعة، تجمع قوى تحرير السودان، مجلس الصحوة الثوري برئاسة موسى هلال، حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل، تحالف الخط الوطني (تخطي) وحركة تحرير السودان – قيادة مصطفى تمبور”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.