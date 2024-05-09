سياسة|العراق

“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن قصف “أهداف حيوية” في إسرائيل (فيديو)

الهجمات تمت باستخدام صاروخ كروز مطور وطائرات مسيرة

المقاومة الإسلامية في العراق مسيرة
مدة الفيديو 00 minutes 34 seconds
9/5/2024

أعلنت جماعة “المقاومة الإسلامية في العراق” قصف أهداف حيوية في إسرائيل باستخدام صاروخ “كروز مطور” وطائرات مسيرة “نُصرةً لأهلنا في غزّة”.

ونشرت الجماعة مقطع فيديو، اليوم الخميس، يظهر إطلاق “صاروخ الأرقب (كروز مطور)” لاستهداف “ميناء عسقلان النفطي”.

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كما نشرت مشاهد من إطلاق “طيران مسيّر اتجاه قاعدة نيفاتيم” الجوية.

وأعلنت الجماعة استهداف “هدف حيوي في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن نظام القبة الحديدية اعترض هدفا مشبوها، يبدو أنه طائرة مسيرة قادمة من الشرق، في منطقة إيلات.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” تنفيذ 10 عمليات قصف استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وغازية وثكنات للجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية وعلى قواعد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر