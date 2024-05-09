“بحمم الهاون”.. سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة من استهدافها لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا، في البيانات المرفقة بـ”الفيديو” إن “مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وأكدت السرايا أن المشاهد حديثة بتاريخ اليوم الأربعاء، ودوّن أحد مقاتليها في ورقة ظهرت بأحد المشاهد “معركة طوفان الأقصى، سرايا القدس، 8-5-2024”.

كتائب شهداء الأقصى

وردًا أيضًا على توغل جيش الاحتلال شرقي رفح، قصفت كتائب شهداء الأقصى، القوات الإسرائيلية بالهاون، الأربعاء.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب “قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتوغلة في حي الشوكة شرق رفح”.

معبر رفح

وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما يزعم أنها عملية محدودة النطاق متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان (حماس) موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة منذ أكثر من 7 أشهر، مخّلفًا حتى اليوم الأربعاء 34 ألفًا و844 شهيدًا، و78 ألفًا و404 مصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.