بعد القرار الأمريكي.. نتنياهو: سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين سيقاتلون بأظافرهم إذا اضطروا لذلك، فيما بدا أنه رد على قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات من الأسلحة إذا شنت إسرائيل هجوما على رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور: “مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك.. ولكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية وبمساعدة الرب سننتصر معا”، مشيرا إلى انتصار إسرائيل في حرب 1948 رغم حظر توريد السلاح وقتها.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق توريد أنواع من القنابل وقذائف المدفعية إلى إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل استخدمت القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأربعاء، إن قرار الرئيس بايدن تعليق توريد الذخائر إلى إسرائيل، يأتي في سياق معارضة واشنطن خطط إسرائيل شن هجوم في رفح دون ضمانات جديدة لحماية المدنيين.