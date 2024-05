حزب رئيس وزراء الهند يحذف مقطع “فيديو” اتُهم باستهداف المسلمين

حذف حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، مقطع “فيديو” كرتونيًا تم نشره على منصة “إكس”، تعرض لانتقادات بسبب استهدافه الأقلية المسلمة خلال الانتخابات الوطنية الجارية.

ويحظر قانون الانتخابات الهندي تنظيم الحملات الانتخابية على أساس التحريض “الطائفي”، لكن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي كثيرًا ما يستشهد بالانقسام الديني الرئيس في البلاد خلال حملته الانتخابية.

أظهر “الفيديو”، الذي نشره حساب رسمي لحزب بهاراتيا جاناتا، رسومًا كاريكاتورية لسياسيين معارضين يخططون لإلغاء برامج العمل الإيجابي الخاصة للمجموعات الهندوسية المهمشة، وتوزيعها بدلًا من ذلك على المسلمين.

واتهمت شكوى قدمها حزب المؤتمر المعارض “الفيديو” بأنه يروج “للعداء بين الأديان المختلفة”.

So, @BJP4Karnataka has deleted this tweet ?! pic.twitter.com/A6KYJy1c2w

— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) May 8, 2024