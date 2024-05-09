قيادي في حماس: إسرائيل غير جادة في التوصل إلى اتفاق

اتهم عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، مساء الأربعاء، إسرائيل بأنها “غير جادة” في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، معتبرا أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يعمل على “اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات”.

وقال الرشق، في منشور عبر منصة تلغرام: “إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح مدينة رفح (جنوبي غزة) واحتلال المعبر”.

واتهم الرشق نتنياهو بـ”اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات”، مشيرا إلى أنه “يُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء”.

واعتبر الرشق أن “موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق”.

ولفت إلى أن “حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم”.

ويوم الاثنين، أعلنت حماس قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، يتضمن 3 مراحل مدتها مجتمعة 124 يوما بحيث تكون المرحلة الأولى 40 يوما والثانية 42 يوما والثالثة 42 يوما.

وتتضمن بنوده، خلال هذه المراحل، تبادلًا للأسرى وجثامينهم، ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتجهيزات لإعادة إعمار القطاع.

ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعيا أنها “بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات” إسرائيل، وأن الضغط العسكري عبر عملية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو “ما سيجبر حماس على قبول شروط تل أبيب”.

ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بالفعل “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع.